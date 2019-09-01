منتخب المصغرة يواصل تدريباته بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 سبتمبر 2019, 04:26 مساء
منتخب المصغرة يواصل تدربياته بطرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم المصغرة تحضيراته بملعب نادي المدينة بطرابلس تحت قيادة المدرب التونسي رياض الحمدية تأهبا لخوض غمار نهائيات كأس العالم بملاعب أستراليا في الأول من أكتوبر المقبل.

وقع المنتخب الليبي في مجموعة ضمت إلى جانبه إنجلترا والسعودية والمجر وسبق وأعلنت اللجنة التأسيسية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة قائمة المنتخب الوطني وضمت:  رمضان المجدوب وأبوبكر أبوختالة ومحمد المقري ومحمد قشوط والهادي القزيري من نادي «التحدي»، وحسام التومي ومحمد خميس وحامد الحمروني ومحمد العبعوب من نادي «نجوم صرمان»، ومفتاح محمد الجنيدي وعبدالله سعيد الهسك من نادي «السد»، وعلي عثمان عبدالرازق وأحمد عبدالله يونس وعبدالله حسين خطاب من نادي «الجامعة السنوسية».

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