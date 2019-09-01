نادر الترهوني مديرا للكرة بنادي الاتحاد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 سبتمبر 2019, 04:24 مساء
نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق، نادر الترهوني (أرشيفية : الإنترنت)

كلفت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد اللاعب السابق الدولي نادر الترهوني بمنصب مدير الكرة خلفا للمهندس عبدالمجيد صالح الذي تمت إقالته مؤخرا من قبل اللجنة التسييرية.

التكليف يعد هو الأول بشكل رسمي للترهوني من قبل نادي بحجم ووزن الاتحاد كونه أكبر الأندية في ليبيا إلا أن أعضاء اللجنة التسييرية قرروا منح الترهوني الثقة في قيادة دفة الأمور على الصعيد الإداري في المستقبل القريب.

الترهوني من مواليد طرابلس 24 أكتوبر 1979 لعب لفريق الاتحاد عدة سنوات وحقق معه عددا من البطولات كما احترف خارجياً في دول الخليج العربي المختلفة وكانت أبرز محطاته مع السيلية والوكرة القطريين والكويت وكاظمة الكويتي والشعب الإماراتي بالشارقة فضلا عن تجربة قصيرة مع الإسماعيلي المصري.

اتجه الترهوني أخيرا للتحليل الرياضي في قنوات «بي إن سبورت» وتخصص في المباريات ذات الطرف الليبي.

نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق، نادر الترهوني (أرشيفية : الإنترنت)
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