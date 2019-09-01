رقم قياسي لمصر في دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية.. وليبيا في الترتيب 29

البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية (إنترنت)

أسدل الستار أمس، السبت، بمدينة الرباط المغربية على فاعليات دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة، التي شهدت مشاركة قرابة 6000 لاعب ولاعبة مثلوا 54 بلدًا أفريقيًّا، والتي نجحت المغرب في استضافتها بامتياز بعد أن وفرت كل الظروف الملائمة للمشاركين.

وعلى صعيد المنافسات تألقت البعثة المصرية بشكل غير مسبوق، حيث هيمنت على صدارة الترتيب العام بـ273 ميدالية، بينما جاءت ليبيا في الترتيب الـ29 من بين 42 بلدًا اعتلى منصات التتويج.

وجاء الترتيب النهائي لدورة الألعاب الأفريقية على النحو التالي:

1- مصر (273 ميدالية): 102 ذهبية + 98 فضية + 73 برونزية.

2- نيجيريا (121 ميدالية): 46 ذهبية + 33 فضية + 48 برونزية.

3- جنوب أفريقيا: 36 ذهبية + 26 فضية + 25 برونزية.

4- الجزائر: 32 ذهبية + 30 فضية + 60 برونزية.

5- المغرب: 31 ذهبية + 32 فضية + 46 برونزية.

6- تونس: 26 ذهبية + 36 فضية + 35 برونزية.

7- كينيا: 11 ذهبية + 10 فضية + 10 برونزية.

8- موريشيوس: 6 ذهبية + 6 فضية + 12 برونزية.

9- إثيوبيا: 6 ذهبية + 5 فضية + 12 برونزية.

10- مدغشقر: 6 ذهبية + 4 فضية + 2 برونزية.

11- الكاميرون: 5 ذهبية + 14 فضية + 9 برونزية.

12- ساحل العاج: 5 ذهبية + 5 فضية + 8 برونزية.

13- بتسوانا: 5 ذهبية + 3 فضية + 6 برونزية.

14- بوركينا فاسو: 4 ذهبية + 2 فضية + 2 برونزية.

15- غانا: 2 ذهبية + 2 برونزية + 9 برونزية.

16- أنغولا وناميبيا: 2 ذهبية +2 فضية + 4 برونزية لكل منهما.

18- سيشل: 2 ذهبية + 1 فضية + 1 برونزية.

19- غامبيا: 2 ذهبية + 1 فضية.

20- الغابون: 2 ذهبية + 4 برونزية.

21- النيجر: 2 ذهبية + 1 برونزية.

22- السنغال: 1 ذهبية + 5 فضية + 16 برونزية.

23- موزمبيق: 1 ذهبية + 3 فضية + 1 برونزية.

24- زامبيا: 1 ذهبية + 1 فضية + 3 برونزية.

25- ساوتومي: 1 ذهبية +1 فضية + 1 برونزية.

26- إريتريا: 3 فضية.

27- الكونغو الديمقراطية: 2 فضية + 9 برونزية.

28- أوغندا: 2 فضية + 8 برونزية.

29- ليبيا ومالي: 2 فضية + 2 برونزية لكل منهما.

31- جمهورية الكونغو وزيمبابوي: 1 فضية + 3 برونزية لكل منهما.

33- جيبوتي: 1 فضية + 1 برونزية.

34- غينيا بيساو وليسوتو: 1 فضية لكل منهما.

36- تشاد: 4 برونزية.

37- رواندا: 3 برونزية.

38- بنين وتوغو وغينيا: 2 برونزية لكل منها.

41- أفريقيا الوسطي والرأس الأخضر: 1 برونزية لكل منهما.