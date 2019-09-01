قريميدة يحاضر في منظمة المرصد الرياضي

المراقب الدولي محمد قريميدة (أرشيفية : الإنترنت)

ضمن برنامجها للتوعية والتثقيف تقيم منظمة المرصد الرياضي خلال الفترة المقبلة محاضرة يلقيها المحاضر والمراقب بالاتحاد الأفريقي ومدير العلاقات الخارجية السابق باللجنة الأولمبية الليبية محمد قريميدة، حول الحوكمة في المنظمات الدولية والمبادئ الدولية في الحكم الرشيد بالحركة الأولمبية والرياضية.

وقال محمد قريميدة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الأحد، «إن المحاضرة خطوة للتعريف بهذا الموضوع المهم لخلق ثقافة عامة حول ما هي الحوكمة والمبادئ التي تدعو لها المنظمات الدولية، وتفعيل الحوار الرياضي في هذا الجانب، خاصة في وجود مطالبات مستمرة من شخصيات رياضية تدعو للتنوير الرياضي».