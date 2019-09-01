القماطي يحافظ على صدارة شطرنج بنغازي

جانب من منافسات الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يسدل الستار، اليوم الأحد، على بطولة بنغازي المفتوحة للشطرنج، وفي الجولة السادسة أمس السبت حافظ جمعة القماطي على الصدارة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على علي المجبري ليتصدر بـ6 نقاط من 6 جولات.

وفي الجولة ذاتها فاز مختار بن صريتي على محمد مصطفى، وحمدي العقوري على مختار المحجوب، ومحمد مجدي على طارق شكابوه.



وفي أهم مباريات الجولة السابعة والأخيرة اليوم يلتقي جمعة القماطي المتصدر بـ6 نقاط تصنيف 1803 مع محمد مجدي 5 نقاط تصنيف 1900.

ويواجه جمال مناع 5 نقاط تصنيف 1809 حمدي العقوري 5 نقاط تصنيف 1761، ومختار بن صريتي 5 نقاط تصنيف 2093 يتبارى مع خالد أبوخريص 4 نقاط تصنيف 1867، وعياد بوحسن 4 نقاط تصنيف 1782 يواجه على المجبري 4 نقاط تصنيف 2016.