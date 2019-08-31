منتخب ليبيا في المغرب دون بن علي والمهدي ونجوم الأهلي بنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 31 أغسطس 2019, 07:38 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الجمعة، إلي تونس لتتحول بعد 48 ساعة إلي المغرب، لإقامة معسكر تدريبي يتواصل حتي منتصف شهر سبتمبر المقبل.

سيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين، ضمن أجندة وأيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمام كل من بوركينافاسو والنيجر.

ويباشر الفريق تدريباته بمحطته الأولي في تونس بداية من اليوم السبت، حيث شهد معسكر الفريق تواجد جميع لاعبي الاتحاد، وسيلتحق لاعبو النصر المتواجدون بالقاهرة مباشرة بمعسكر المغرب، عدا اللاعب معتز المهدي الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في المعسكر الدولي.

وقد قدم طبيب النصر تقريرًا طبيًّا يؤكد ذلك، كما تعذر التحاق لاعبي فريق الأهلي بنغازي، نظرًا لانشغال الفريق بالتحضير لمباراة الذهاب الأولى أمام الإسماعيلي المصري، ضمن تمهيدي بطولة الأندية العربية المقرر اقامتها يوم 13 سبتمبر الجاري.

وشهد معسكر تونس التحاق ثنائي النجم الساحلي مهند إيتو وأنيس سلتو، وسيلتحق خلال اليومين المقبلين كل من المحترفين حمدو الهوني والمعتصم المصراتي ومفتاح طقطق ومحمد الترهوني وصالح الطاهر، فيما اعتذر اللاعب أحمد بن علي عن عدم الالتحاق بمعسكر المغرب رسميًّا بصورة موقتة، على أن يتواجد ضمن تحضيرات المنتخب خلال الفترة القريبة المقبلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريش يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الكوسا لصحة الإنسان