منتخب ليبيا في المغرب دون بن علي والمهدي ونجوم الأهلي بنغازي

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، الجمعة، إلي تونس لتتحول بعد 48 ساعة إلي المغرب، لإقامة معسكر تدريبي يتواصل حتي منتصف شهر سبتمبر المقبل.

سيخوض الفريق خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين، ضمن أجندة وأيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمام كل من بوركينافاسو والنيجر.

ويباشر الفريق تدريباته بمحطته الأولي في تونس بداية من اليوم السبت، حيث شهد معسكر الفريق تواجد جميع لاعبي الاتحاد، وسيلتحق لاعبو النصر المتواجدون بالقاهرة مباشرة بمعسكر المغرب، عدا اللاعب معتز المهدي الذي تعرض لإصابة تمنعه من المشاركة في المعسكر الدولي.

وقد قدم طبيب النصر تقريرًا طبيًّا يؤكد ذلك، كما تعذر التحاق لاعبي فريق الأهلي بنغازي، نظرًا لانشغال الفريق بالتحضير لمباراة الذهاب الأولى أمام الإسماعيلي المصري، ضمن تمهيدي بطولة الأندية العربية المقرر اقامتها يوم 13 سبتمبر الجاري.

وشهد معسكر تونس التحاق ثنائي النجم الساحلي مهند إيتو وأنيس سلتو، وسيلتحق خلال اليومين المقبلين كل من المحترفين حمدو الهوني والمعتصم المصراتي ومفتاح طقطق ومحمد الترهوني وصالح الطاهر، فيما اعتذر اللاعب أحمد بن علي عن عدم الالتحاق بمعسكر المغرب رسميًّا بصورة موقتة، على أن يتواجد ضمن تحضيرات المنتخب خلال الفترة القريبة المقبلة.