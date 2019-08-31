مونديال أستراليا للكرة المصغرة يستعين بالتحكيم الليبي

الحكم الدولي صلاح تكاله (أرشيفية : الإنترنت)

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة صلاح تكاله ليكون الحكم الوحيد من ليبيا، الذي وُجِّهت له الدعوة للتواجد في أستراليا، حيث اُختير 16 حكمًا من 14 دولة لإدارة مباريات المونديال في نسخته الثالثة، التي ستقام ببيرت الأسترالية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويواصل الحكم الدولي الليبي الشاب صلاح تكاله تدريباته يوميًّا للظهور رفقة عدد من زملائه الشباب وسط تفاؤل بتقديم مستوى طيب للتحكيم الليبي في المونديال العالمي.

يذكر أن التحكيم الليبي يتواجد في كأس العالم لكرة القدم المصغرة للمرة الثانية بعدما كانت مشاركة سابقة ومميزة للحكم الدولي مصباح أبوالقوادر في النسخة الماضية بتونس العام 2017.