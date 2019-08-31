تكليف جديد في الملاكمة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 31 أغسطس 2019, 07:26 مساء
جانب من منافسات الملاكمة الليبية (المركز الإعلامي)

كلف الاتحاد العام الليبي للملاكمة المدربين عبد السلام مسعود وعبد الحكيم عمار لاختيار وتأهيل ملاكمي الفئات السنية من مواليد 2003-2004.

وقد تم اختيار 8 رياضيين من جميع أندية طرابلس مبدئيًّا على أن يتم تصنيفهم واختيار الأفضل منهم بتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في البطولة العربية بالعراق خلال ديسمبر المقبل.

وقد وقع الاختيار على الملاكمين: حسن جمعة الأجنف ومحمد عادي الهادي وعبد المجيد عيسى صالح من نادي المحلة وعبد المقتدر خليفة سويدان من نادي الظهرة ومحمد أحمد عبد الله وعبد المعز ناصر سمومة وسند الهادي عمار وعبد الرحيم الجمي عمورة من نادي الاتحاد العسكري.

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