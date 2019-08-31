14 لاعبًا في قائمة منتخب كرة الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 31 أغسطس 2019, 07:24 مساء
كرة الصالات تعود للظهور من جديد (أرشيفية : الإنترنت)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم الدعوة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات للالتحاق بمعسكر داخلي وذلك اعتبارًا من الرابع وحتى العاشر من سبتمبر المقبل بمدينة طرابلس.

يأتي المعسكر استعدادًا لخوض مباراتين وديتين بدولة الكويت، وتحت قيادة المدرب عبد الباسط النعاس ومساعده أشرف الدرسي.

ضمت القائمة 14 لاعبًا هم: فاتح علي مسعود ومحمد أرحومة أحمد ومحمد سليمان غائب وحسام عبد الله الورفلي وحسام الحبيب الوحيشي «الاتحاد» ومفتاح موسى مفتاح ومحمد حسين شحوت وعادل محمد الشريف وإبراهيم محمد المجبري «الأهلي بنغازي» وعبد الحليم الصغير شركسية وإبراهيم عبد الحميد المهمل «السويحلي» ومحمد سليمان زريق «أساريا» ومحمد ميلود أبوراس «الترسانة» ومحمد عمر الدوكالي «اتحاد الشرطة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريش يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الكوسا لصحة الإنسان