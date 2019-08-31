14 لاعبًا في قائمة منتخب كرة الصالات

كرة الصالات تعود للظهور من جديد (أرشيفية : الإنترنت)

وجه الاتحاد الليبي لكرة القدم الدعوة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات للالتحاق بمعسكر داخلي وذلك اعتبارًا من الرابع وحتى العاشر من سبتمبر المقبل بمدينة طرابلس.

يأتي المعسكر استعدادًا لخوض مباراتين وديتين بدولة الكويت، وتحت قيادة المدرب عبد الباسط النعاس ومساعده أشرف الدرسي.

ضمت القائمة 14 لاعبًا هم: فاتح علي مسعود ومحمد أرحومة أحمد ومحمد سليمان غائب وحسام عبد الله الورفلي وحسام الحبيب الوحيشي «الاتحاد» ومفتاح موسى مفتاح ومحمد حسين شحوت وعادل محمد الشريف وإبراهيم محمد المجبري «الأهلي بنغازي» وعبد الحليم الصغير شركسية وإبراهيم عبد الحميد المهمل «السويحلي» ومحمد سليمان زريق «أساريا» ومحمد ميلود أبوراس «الترسانة» ومحمد عمر الدوكالي «اتحاد الشرطة».