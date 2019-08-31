رضوان الديب مدربًا للفئات السنية بنادي الأهلي طرابلس

المدرب الوطني رضوان الديب (أرشيفية : الإنترنت)

تولى اللاعب السابق بنادي الأهلي طرابلس والمدرب الوطني الحالي رضوان الديب، مهمة تدريب الفئات السنية بالنادي الأهلي طرابلس، في خطوة وصفها بـ«الكبيرة» بعد أن قررت إدارة النادي في هذا الوقت عودة النشاط لهذه الفئة التي شهدت في الآونة الأخيرة إهمالًا كبيرًا من جانب الإدارة.

وقد سبق للمدرب الوطني رضوان الديب أن درب عديد الفرق في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، كما له من الخبرات والتجارب المتعددة ليشكل رصيدًا مفيدًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي طرابلس، كما أنه يدير أكاديمية لمسة للفئات السنية في كرة القدم.