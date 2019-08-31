رئيس نادي النصر السابق ينتقد الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 31 أغسطس 2019, 07:16 مساء
رئيس نادي النصر السابق، إيهاب العريبي (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد رئيس نادي النصر السابق، إيهاب العريبي، اللجنة الأولمبية الليبية قائلًا: «إنها تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها ولن ننتظر منهم تقديم الجديد بعد سبعة أعوام».

وقال العريبي في منشور له عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق ارتضى لنفسه أن يكون عضوًا في لجان عربية في الاتحاد العربي للكرة الطائرة من أجل بدل السفر والإقامة ليسيء لمنصب رئيس الأولمبية».

واختتم بالقول: «لم نرَ برامج لصناعة أبطال، وهناك تراجع في المستويات الفنية بشكل واضح، كما أن هناك اتهامات بين الأعضاء تعكس حالة التخبط في هذه المؤسسة».

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