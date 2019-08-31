القماطي ينفرد بصدارة بطولة بنغازي المفتوحة للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 31 أغسطس 2019, 07:11 مساء
جانب من منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

انفرد جمعة القماطي بصدارة بطولة بنغازي التنشيطية للشطرنج وبالعلامة الكاملة، خمس نقاط من خمس جولات، ويلاحقه سبعة لاعبين بأربع نقاط لكل منهم وهم طارق شكابوه وجمال مناع وحمدي العقوري ومختار بن صريتي ومختار محجوب ومحمد مجدي وعلي المجبري.

وتقام، اليوم السبت، مباريات الجولة السادسة وتجمع جمعة القماطي مع علي المجبري، ومختار بن صريتي يلتقي محمد مصطفى، وحمدي العقوي يتبارى مع مختار محجوب، وطارق شكابوه يلاعب محمد مجدي، وخالد أبوخريص مع جمال مناع.

يذكر أن البطولة تقام تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي ببنغازي، وباستضافة جمعية بيوت الشباب بنغازي.

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