بالصور: وفد هيئة الشباب يواصل زيارته للمنشآت الرياضية في أوباري

وفد هيئة الشباب في زيارة للمنشآت الرياضية في أوباري (فيسبوك)

تواصل اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة، التي تضم مستشار الهيئة عمر عبد السميع ومدير إدارة المشروعات الدكتور محمد المجدوبي زيارتها التفقدية للمؤسسات الشبابية والرياضية بمنطقة أوباري جنوب ليبيا.

واطلعت اللجنة، الجمعة، على المرافق الرياضية بأندية الوفاء والهلال والتضامن والأمل والتسامح، ودونت ملاحظاتها بخصوص البنى التحتية المتهالكة، التي تحتاج إلى عمل جدي لصيانتها وتطويرها.

وعلمت «بوابة الوسط» أن هيئة الرياضة بصدد إبرام أربعة عقود مع شركات مختصة لتنفيذ خطة الصيانة بأندية الوفاء وأسامة وفارس والأمل والوادي الأخضر، وتجهيز بيوت الشباب بالفجيج خلال الفترة المقبلة لتبدأ الشركات فعليًّا في تنفيذ تلك التعاقدات.

يشار إلى أن لجانًا مماثلة قامت بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات الرياضية والشبابية لمدن سبها والخمس وبنى وليد وزليتن والزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات والجميل ورقدالين وزوارة وزلطن.

وفد هيئة الشباب في زيارة للمنشآت الرياضية في أوباري (فيسبوك)

وفد هيئة الشباب في زيارة للمنشآت الرياضية في أوباري (فيسبوك)

وفد هيئة الشباب في زيارة للمنشآت الرياضية في أوباري (فيسبوك)

وفد هيئة الشباب في زيارة للمنشآت الرياضية في أوباري (فيسبوك)