منتخب القدم الشاطئية الليبي يواجه اليونان بعد خسارته أمام فرنسا

منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية يخسر مباراته أمام فرنسا (المركز الإعلامي)

فقد منتخب ليبيا لكرة القدم الشاطئية الجمعة مباراته أمام فرنسا في دورة الألعاب الشاطئية لدول البحر المتوسط باليونان بعد مباراة تميزت بالندية والإثارة.

انتهى الشوط الأول بتقدم فرنسا بثلاثة أهداف لهدفين وفي الشوط الثاني أضاف منتخب فرنسا هدفين ليتقدم بالنتيجة (5/2) وفي الشوط الثالث كانت الأفضلية لمنتخب ليبيا الذي تمكن من إضافة 3 أهداف مقابل هدف لفرنسا لتنتهي المباراة بفوز فرنسا (6/5).

وبهذه النتيجة تأهلت إيطاليا وفرنسا عن المجموعة الثانية ويواجه منتخب ليبيا اليوم السبت نظيره اليوناني في مباراة تحديد الترتيب السادس.