بن مصطفى يكشف أسباب خسارة ليبيا أمام إيطاليا في الشاطئية المتوسطية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 09:07 مساء
المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية. (أرشيفية : إنترنت)

تحدث مدرب المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية بن مصطفى، عن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام إيطاليا في بداية مشواره بدورة الألعاب الشاطئية المتوسطية المقامة حاليًا باليونان.

وخسر المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الإيطالي بنتيجة (12-3)، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء.

وقال بن مصطفى في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الخسارة الثقيلة جاءت بسبب ضعف اللياقة البدنية لفريقه، موضحًا أن الشوطين الأول والثاني اتسما بالندية.

وأكد بن مصطفى، خلال تصريحاته أن الفريق تدرب لمدة شهر فقط، وأن لاعبي المنطقة الشرقية التحقوا بالفريق في الأسبوع الأخير، مشيرًا إلى أن 7 لاعبين خاضوا اليوم أول مباراة دولية لهم.

ويواجه المنتخب الليبي نظيره الألباني، غدًا الخميس، بينما يلعب أمام فرنسا الجمعة المقبل ضمن المجموعة الثانية، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة للدور نصف النهائي للمسابقة.

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