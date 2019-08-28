أبو جطيلة وأبوهديمة يغادران منافسات المبارزة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 08:25 مساء
منافسات المبارزة في دورة الألعاب الأفريقية. (أرشيفية : إنترنت)

غادر مبارزا ليبيا عبد السلام أبوجطيلة وخالد أبوهديمة، منافسات المبارزة، في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في الدور ثمن النهائي.

عبد السلام أبوجطيلة حقق في الدور الأول 4 انتصارات على المالي كيلوبالي بنتيجة (5-2) وعلى العاجي آتيا بنتيجة (5-2) وماسكوت الكنغولي بنتيجة (5-3) وعلى الناميبي كونور بنتيجة (5-0)، وخسر مباراة واحدة أمام المغربي حسام الكرد بنتيجة (5-1).

وفي هذا الدور أيضًا فاز الليبي عبد المالك القاضي على المالي سليمان سانقو بنتيجة (5-2) وعلى الناميبي جون (5-1) وعلى المدغشقري طوني (5-3)، وخسر أمام المغربي حسام الكرد (5-4) وأمام المصري أحمد صلاح (5-2).

ومبارز ليبيا الثالث خالد أبوهديمة فاز في الدور الأول على المصري محمود نشاط (5-1) وعلى السنغالي سيلفيان (5-1) وعلى المدغشقري جولان (5-3) وعلي الغاني إيرك (5-4)، وخسر أمام العاجي بيدي بول (5-4).

نتائج الدور ثمن النهائي
عبد السلام أبوجطيلة فاز على السنغالي بوراما (15- 5) وفاز خالد أبوهديمة على زميله مالك القاضي (15 - 11).

نتائج ربع النهائي
عبد السلام أبو جطيلة خسر أمام المصري أحمد صلاح (15-5)، وخسر خالد أبوهديمة أمام المغربي حسام الكرد (15-7).

نصف النهائي
فوز أحمد صلاح على المصري محمد ياسين (15-5)، وفوز المغربي حسام الكرد على مرشيوس غامبوت (15 - 12).

النهائي 
توج بالذهبية المغربي حسام الكرد بعد فوزه على المصري أحمد صلاح (15-14).

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