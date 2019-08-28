منتخب الصالات يختتم معسكره التدريبي الأول بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 08:10 مساء
المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية (داخل الصالات)، تدريباته يوم الأمس بطرابلس، بإشراف مدربه الوطني عبدالباسط النعاس. 

وشارك مع المنتخب خلال معسكره الإعدادي الأول 20 لاعبًا، وخاض فيه مباراتين تجريبيتن مع فريق مختلط أندية طرابلس، فاز في المباراة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفقد المباراة الثانية بستة أهداف مقابل أربعة.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم عبر (فيسبوك)، فإن المنتخب يعود للظهور من جديد بإقامة معسكر تدريبي جديد خلال الشهر المقبل؛ تأهبًا لمواجهة نظيره الجزائري في مباراتين ذهابًا بالجزائر وإيابًا بمصر شهر أكتوبر المقبل، لنيل ورقة العبور لكأس الأمم الأفريقية للفوتسال، المقرر إقامتها بالمغرب شهر يناير من العام المقبل.

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