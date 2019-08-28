اختتام بطولة المياه المفتوحة للسباحة بزليتن

جانب من بطولة المياه المفتوحة بزليتن (صفحة الاتحاد الليبي للسباحة عبر فيسبوك)

اختتمت بالمصيف البلدي بزليتن، بطولة المياه المفتوحة لجميع الفئات بمشاركة أكثر من 40 سباحًا يمثلون أندية الأحرار وماجر والنادي البحري والشاطي والحركة البحرية للكشافة والنصر.

وشهدت البطولة التي يشرف عليها الاتحاد الفرعي بزليتن حضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية يتقدمهم الدكتور نوري الخبولي، رئيس الاتحاد الليبي للسباحة، مصطفى طفح رئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن، نبيلة التاجوري، عضوة الاتحاد، وأعضاء الاتحاد الفرعي بزليتن وعدد من الشخصيات الرياضية بالمدينة.

وحضر البطولة، التي نظمها وأشرف عليها الاتحاد الفرعي بزليتن، عدد كبير من الشخصيات الرياضية يتقدمهم نائب رئيس الاتحاد الليبي الدكتور نوري الخبولي، ورئيس الاتحاد الفرعي للسباحة بزليتن، ومصطفى طفح، وعضوة الاتحاد نبيلة التاجوري وأعضاء الاتحاد الفرعي بزليتن.

وافتتحت البطولة بمنافسات الكبار لمسافة 3000 متر، ثم منافسات فئة الأواسط منافسات الأشبال وأخيرا الناشئين.

وجاءت نتيجة البطولة كالتالي:

مسافة 3000 (فئة الكبار)

المركز الأول: السباح سالم فرحات (النادي البحري) على بزمن 1:3:83

المركز الثاني: السباح محمد سالم بن حليم (نادي الشاطيء) بزمن 1:12:10

المركز الثالث: السباح مصطفى محمد بن محمود (النادي البحري) بزمن 1:13:34

مسافة 2000 متر (فئة الأوساط)

المركز الأول: محمد أحمد الأشهب (نادي الشاطي) بزمن 36:01.

المركز الثاني: محمد عبدالمجيد أحمادي (نادي الشاطيء) بزمن 37:05.

المركز الثالث: عبدالمالك محمد المقصبي (النادي البحري) بزمن 38:36.

مسافة 1500 متر (فئة الأشبال)

المركز الأول: شهاب أحمد الاشهب (نادي الشاطيء) بزمن 26:01

المركز الثاني: بهاء خالد رزق (النادي البحري) بزمن 27:05

المركز الثالث: حبيب مصطفى بن محمود (النادي البحري) بزمن 27:57

مسافة 1000 متر (فئة البراعم)

المركز الأول: علاء فرحات (النادي البحري) بزمن 13:01

المركز الثاني: رواد محمد الشريف (النادي البحري) بزمن 14:19

المركز الثاني مكرر: شاهين محمد فرحات (النادي البحري) بزمن 14:19

المركز الثالث: علي محمد بن محمود (نادي النصر) بزمن 17:08