الدابة يطالب الدامجة بكشف المستور في تشكيلة المنتخب الليبي لمعسكر المغرب

رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس الجمعية العمومية لنادي المدينة علاء الدابة، أن الحراك الرياضي في كرة القدم الليبية لن يتوقف حتى يتم تحقيق المطالب وتصحيح المسار.

وقال الدابة في منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إن الاتحاد الحالي لم يف بالوعود ولازال يمارس المحسوبية والوساطة ونفس الوجوه تكرر نفسها ولم يحدث التغيير المطلوب منذ إقالة الرئيس السابق جمال الجعفري، مؤكدًا أن المطالبة بعقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم أمر لاتراجع عنه.

وطالب الدابة في منشوره على «فيسبوك»، المدير الفني للمنتخب جلال الدامجة، بكشف كل من تدخل في تشكيلة المنتخب الذي سيقيم معسكرا في المغرب استعدادًا لتصفيات أمم أفريقيا.