اجتماع رئيس المرصد الرياضي مع القنطري يفتح الملفات المسكوت عنها

رئيس منظمة المرصد الرياضي الليبي فتحي الجدي. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية فتحى الجدي، أنه التقى رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق بشير القنطري؛ لتعريفه أكثر ببرامج المنظمة التي تدعو لترسيخ الشفافية والمحافظة على المال العام الرياضي واحترام اللوائح وترسيخ مبادئ وقيم الرياضة.

وقال الجدي، في تصريح لـ«بوابة الوسط»، إن اللقاء كان إيجابيًا، وإن هناك رغبة جادة من رئيس الهيئة العامة للشباب في دعم المنظمة بكل الوسائل وإقامة برامج مشتركة.

وأكد أن المرصد الرياضي سيتفتح ملفات كثيرة لإطلاع الوسط الرياضي على خفايا عديدة في المؤسسات الرياضية داعيًا الإعلام الرياضي للتجاوب بشكل أكبر، وفتح كل الملفات المسكوت عنها، مشيرًا إلى أن الرياضة للجميع ولا أحد يملك حق الوصاية عليها.