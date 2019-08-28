ليبيا تخسر أمام إيطاليا في الشاطئية المتوسطية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 05:52 مساء
المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية. (أرشيفية : إنترنت)

وقع المنتخب الليبي لكرة القدم الشاطئية في فخ الخسارة أمام نظيره الإيطالي في بداية مشواره بدورة الألعاب الشاطئية المتوسطية المقامة حاليًا باليونان.

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بتقدم إيطاليا بنتيجة (2-0) فيما انتهى الشوط الثاني بتقدم إيطاليا بنتيجة (4-3)، وفي الشوط الثالث سجلت إيطاليا 8 أهداف دون رد، لتنتهي المباراة بفوز إيطاليا (12-3) 

ويواجه المنتخب الليبي نظيره منتخب البانيا غدًا الخميس، بينما يلعب أمام فرنسا الجمعة المقبل ضمن المجموعة الثانية، ويتأهل الأول والثاني من المجموعة للدور نصف النهائي للمسابقة.

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