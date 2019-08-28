49 لاعبا فى الشطرنج الخاطف بألعاب أفريقيا

يشارك ممثل ليبيا الوحيد في شطرنج الألعاب الأفريقية بالمغرب أبوبكر العربي اليوم الأربعاء في منافسات الشطرنج الخاطف بمشاركة 49 لاعبًا أفريقيًا.
العربي شارك في بطولة الشطرنج السريع التي اختتمت أمس الثلاثاء وجاء في الترتيب الـ27بعيدًا عن منصات التتويج.
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