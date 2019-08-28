صبراته وزليتن تستقبلان مهرجان السلام للألعاب البحرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 03:23 مساء
بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لدورة السلام للألعاب البحرية أنور الطوباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن مهرجانات السلام للألعاب البحرية تتواصل في أغلب المدن المطلة على الساحل الليبي بعد النجاح الذي تحقق في مهرجانات مدن طرابلس والمايه وصرمان والزاوية.

وتستعد مدينتا صبراتة وزليتن لتنظيم مهرجان للألعاب البحرية بعد غدٍ الجمعة أو السبت حيث تقام المنافسات على الرمال ما بين كرة قدم شاطئية وطائرة شاطئية بخلاف الألعاب المائية.

وأضاف الطوباشي أن الاتصالات جارية لتنظيم مهرجانات مماثلة في مدن مصراتة وسرت وأجدابيا وبنغازي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس