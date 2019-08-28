صبراته وزليتن تستقبلان مهرجان السلام للألعاب البحرية

بلدية الجفارة تستقبل فعاليات مهرجان السلام للألعاب البحرية (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

أكد رئيس اللجنة المنظمة لدورة السلام للألعاب البحرية أنور الطوباشي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء أن مهرجانات السلام للألعاب البحرية تتواصل في أغلب المدن المطلة على الساحل الليبي بعد النجاح الذي تحقق في مهرجانات مدن طرابلس والمايه وصرمان والزاوية.

وتستعد مدينتا صبراتة وزليتن لتنظيم مهرجان للألعاب البحرية بعد غدٍ الجمعة أو السبت حيث تقام المنافسات على الرمال ما بين كرة قدم شاطئية وطائرة شاطئية بخلاف الألعاب المائية.

وأضاف الطوباشي أن الاتصالات جارية لتنظيم مهرجانات مماثلة في مدن مصراتة وسرت وأجدابيا وبنغازي.