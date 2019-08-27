الطبال يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للجودو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 09:07 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للجودو سليمان الطبال. (أرشيفية : إنترنت)

حضر رئيس الاتحاد الليبي للجودو سليمان الطبال، اجتماع الاتحاد الدولي برؤساء الاتحادات العامة في الفترة من 22-24 أغسطس الجاري في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحسب الصفحة الرسمية للاتحاد فإن رئيس الاتحاد التقى،خلال زيارته، رئيس معهد تأسيس وتدريب الجودو (الكودوكان) أومورا، والبطل الياباني الأسطوري ياماشيتا رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية، وكان برفقته رئيسا الاتحادين الأردني والفلسطيني للجودو. 

وقام باستقباله شيكارا مدير مكتب العلاقات بـ«الكودوكان»، وقام بالتنسيق في عدة مواضيع من شأنها تطوير الجودو الليبي، وكان أهمها المعسكرات الرياضية داخل هذا المعهد الأم.

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