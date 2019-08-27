المبروك المصراتي يعدد أسباب خلل الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 07:09 مساء
عضو الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق المبروك المصراتي (أرشيفية : الإنترنت)

قال المبروك المصراتي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم السابق، إن سبب خلل الرياضة عامة وكرة القدم خاصة، هي الجمعية العمومية التي تضم الأندية الممارسة للعبة.

وأوضح المصراتي في تصريحات تلفزيونية لقناة «ليبيا روحها الوطن»، أن بعض رؤساء الأندية لا علاقة لهم  بالرياضة، وأن «المحاصصة الجهوية» أضرت باللعبة.

وكشف المصراتي عن الأسباب الحقيقية لعدم منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ«كاف» حتى الآن مبلغ 750 ألف دولار مكافأة بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2014 بجنوب أفريقيا، التي فاز بها المنتخب الليبي.

وأكد أن السبب الرئيسي هو قيام قناة «ليبيا الأحرار» بنقل نهائي البطولة، مما اعتبره الاتحاد الأفريقي خرقًا للوائحه باعتبارها قناة ليبية وتسبب في حرمان الاتحاد الليبي من هذه المكافأة حتى الآن، وحاول الاتحاد السابق الذي كان عضوًا فيه كثيرًا مع الكاف لاستلام المكافأة المالية.

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