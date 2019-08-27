إقالة مدير الكرة بنادي الاتحاد

عبد المجيد صالح. (أرشيفية : إنترنت)

قررت اللجنة التسييرية بنادي الاتحاد إقالة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم عبد المجيد صالح من منصبه.

وعلمت «بوابة الوسط»، أن قرار الإقالة جاء على خلفية عودة الفريق من معسكر تونس إلى طرابلس قبل أسبوعين من مباراة الدور الثاني ضد حسنية أغادير المغربي.

وفتحت اللجنة التيسيرية للنادي الباب أمام الشخصيات الرياضية الاتحادية لمن يجد في نفسه الكفاءة لشغل هذا المنصب.

ويعد عبد المجيد صالح من الشخصيات الرياضية الاتحادية الذي شغل العديد من المناصب في الاتحاد وله خبرة إدارية، كما أنه أسهم في ترتيب البيت الداخلي لنادي الاتحاد لسنوات عديدة.