مفاجأة.. الدامجة مديرًا فنيًا لمنتخب ليبيا رغم الاستقالة

الشلماني في الإطار الأيمن والدامجة في الأيسر (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني أنه لم يتلق بشكل رسمي أي استقالات من قبل رئيس وأعضاء لجنة المنتخبات أو من المدير الفني للمنتخب الوطني جلال الدامجة، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الليبي، الثلاثاء.

كما أكد الشلماني على أن الجميع مستمر في أداء مهامه الوطنية في هذه المرحلة التي يتحمل فيها الجميع المسؤولية وأضاف أن معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم سيكون في موعده بداية من السبت المقبل بالمغرب وسيستمر لأكثر من أسبوعين استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، حيث سيخوض المنتخب الوطني خلال معسكر المغرب مباراتين وديتين دوليتين أمام كل من منتخب بوركينافاسو يوم الرابع من شهر سبتمبر، ومباراة ودية دولية ثانية أمام منتخب النيجر يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل.

وتقدم الشلماني بالشكر والتقدير للدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة على وقوفه ودعمه لمعسكر المنتخب الأول كما شكر كلَّ من وقف مع المنتخب الوطني لنجاح مسيرته خلال المرحلة المقبلة.

وشهد أمس الإثنين جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي، بعد انتشار الأنباء حول تقديم جلال الدامجة استقالته رسميًّا إلى اتحاد الكرة، على خلفية محاولة التدخل في عمله من خارج اتحاد الكرة، وتحديدًا تعرضه لبعض المضايقات حول اختياراته لقائمة المنتخب الأخيرة، كما تقدم المدير الإداري للمنتخب حسين أفريطس باستقالته قبل ذلك، وسبق الجميع استقالة ثالثة للجنة المنتخبات، وهو الأمر الذي نفاه الشلماني، مؤكدًا استمرار كُلٍ في عمله.