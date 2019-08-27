لاعب موريتاني يهدد الهلال الليبي بعقوبات من الفيفا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 03:41 مساء

ذكرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال، الإثنين، أن اجتماعًا عقد بين مدير الإدارة القانونية طارق زينوبة والمحامي التونسي الخبير في القانون الرياضي الدولي طارق العلايمي بالنادي.

جاء الاجتماع بهدف حلحلة مشكلة الشكوى المقدمة من اللاعب الموريتاني مولاي أحمد الذي تعاقدت معه إحدى الإدارات السابقة العام 2017 دون أن تقوم بالإجراءات اللازمة لفسخ عقده بصورة تحفظ حقوق النادي، حيث قام اللاعب المذكور بتقديم شكوى إلى لجنة التأديب بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وبالتشاور بين مجلس الإدارة والإدارة القانونية بالنادي، تقرر التعاقد مع طارق العلايمي، وشركته المعروفة باسم المنار للأعمال القانونية، بهدف إيجاد حل مبكر قبل صدور عقوبات تأديبية مثل الغرامات التهديدية، وكذلك عدم صدور عقوبة بغلق باب الانتدابات على النادي.

وكانت شكوى مماثلة قدمت من اللاعب السابق لنادي الهلال كوفي أمام الفيفا بخصوص مستحقاته المتأخرة كانت السبب في إصدار الفيفا لقرار ضد نادي الهلال الليبي بعدم إجراء أي تعاقدات مع اللاعبين لمدة عام وإخطار اتحاد الكرة الليبي بهذا الخصوص.

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