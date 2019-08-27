الغنودي خارج حسابات القوة الجوية العراقي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 03:17 مساء
المهاجم محمد الغنودي (إنترنت)

فشل لاعب النادي الأهلي طرابلس، محمد الغنودي، في تجربة الاحتراف الخارجي مع فريق القوة الجوية العراقي، وأصبح خارج حسابات الفريق الآسيوي نتيجة عدم قناعة الجهاز الفني والتدريبي لفريق القوة الجوية بمستواه.

وكان الغنودي التحق بفريق القوة الجوية العراقي خلال الأسبوع الماضي في معسكر خارجي للفريق بلبنان بهدف اختباره فنيــًا وبدنيًا، إلا أن اللاعب ظهر بمستوى متواضع دفع الجهاز الفني العراقي لتقديم الشكر له، كما سبق الغنودي أيضًا فشل ثلاثة لاعبين ليبيين في الاحتراف بالملاعب المصرية وتحديدًا مع نادي حرس الحدود الذي يقوده المدرب المصري طارق العشري المدير الفني السابق للأهلي بنغازي والأهلي طرابلس.

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