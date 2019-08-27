ليبيا تستقر على 16 لاعبا لأفريقية القوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 02:27 مساء
منتخب ليبيا للقوة البدنية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب منتخب ليبيا للقوة البدنية طارق مخلوف في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء أنه اختار 16 لاعبا للمشاركة بهم في بطولة أفريقيا للقوة البدنية التي تستضيفها جنوب أفريقيا خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من أكتوبر المقبل.

اللاعبون هم: عبدالمالك أبوبريق وسعيد الحاسي وعبدالله بودبوس وإسلام مرواس وأحمد الدروقي وعادل الجزيري ونوري الدين دعبس وحسين فيدان وعمر شبيك وأشرف الفلاح ومفتاح بوراوي وحسين كديش وعلاء الشيخي وعبدالله بوشعالة ومحمد الوسيع وعبدالحكيم الدلفاق.

وأضاف مخلوف أنه سيتم تجميع الرياضيين المختارين في معسكر بمدينة بنغازي يعقبه معسكر خارجي بتونس يسبق موعد البطولة بأسبوعين.

يذكر أن أبطال القوة البدنية لهم سجل مشرف في مشاركاتهم السابقة عربيا وأفريقيا ودوليا.

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