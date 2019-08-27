إشادة بعطاء الطاقم الفني لسلة الوحدة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 27 أغسطس 2019, 02:25 مساء
فريق السلة بنادي الوحدة (أرشيفية : الإنترنت)

تلقى الطاقم الفني لفريق السلة بنادي الوحدة المكون من المدرب العام عبدالهادي الحاجي ومساعده صلاح سويسي والإداريين ناصر شاقان وخالد الحاجي كلمات الإشادة والترحاب على وفائهم وعطائهم لمؤسستهم العريقة بنادي الوحدة بعد أن تحدوا جميعا كل الظروف والصعاب وعملوا بتفان وإخلاص طيلة الستة أعوام الماضية دون كلل أوملل.

يأتي هذا بعد أن ساهم الطاقم الفني في إبراز العديد من المواهب وحصد الألقاب في الفئات السنية دون صرف أي مستحقات مالية لهم فضلا عن صعوبات عدم توافر صالة مناسبة للتدريب عليها لمزيد من اكتشاف المواهب.

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