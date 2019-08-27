ليبيا لأول مرة على لائحة التتويج ومصر في صدارة الألعاب الأفريقية

جانب من فاعليات افتتاح دورة الألعاب (أرشيفية : الإنترنت)

انضمت ليبيا أمس الإثنين لأول مرة منذ الانطلاق إلى قائمة الدول المتوجة بالميداليات في دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب من خلال قلائد رفع الأثقال التي أحرزها الرباع إحسان شلابي في وزن 67 (2 فضية + 1 برونزية).

ووصل عدد الدول المتوجة بميداليات في دورة الألعاب الأفريقية إلى 35 دولة ولا تزال الصدارة لمصر التي اجتازت حاجز الـ100 ميدالية بـ 105 ميدالية وجاء الترتيب الموقت بحسب الميداليات على النحو التالي.

1-مصر 26 ذهبية + 45 فضية + 54 برونزية.

2-جنوب أفريقيا 14 ذهبية + 17 فضية + 25 برونزية.

3-المغرب 13 ذهبية + 16 فضية + 26 برونزية.

4-الجزائر 14 ذهبية + 14 فضية 29 برونزية.

5-تونس 12 ذهبية + 13 فضية + 14 برونزية.

6-نيجيريا 13 ذهبية + 11 فضية + 12 برونزية.

7-مدغشقر 6 ذهبية + 4 فضية + 2 برونزية.

8-موريشيوس 4 ذهبية + 3 فضية + 3 برونزية.

9-ساحل العاج 3 ذهبية + 2 فضية + 5 برونزية.

10-كينيا 2 ذهبية + 2 فضية + 3 برونزية.

11-ناميبيا 2ذهبية + 1 فضية + 2 برونزية.

12-سيشل 2 ذهبية + 1 فضية + 1 برونزية.

13-الغابون 2 ذهبية + 3 برونزية.

14-النيجر 2 ذهبية + 1 برونزية.

15-إثيوبيا 1 ذهبية + 2 فضية + 4 برونزية.

16-الكاميرون 1 ذهبية + 1 فضية + 5 برونزية.

17-السنغال 1 ذهبية + 5 برونزية.

18-غامبيا 1 ذهبية.

19-ليبيا 2 فضية + 1 برونزية.

20-أريتريا 2 فضية.

21-زيمبابوي1 فضية + 3 برونزية.

22-بتسوانا 1 فضية + 2 برونزية.

23- مالي 1 فضية + 1 برونزية.

24- ليسوتو 1 فضية.

25-غانا 4 برونزية.

26-أنغولا 3 برونزية.

27-راوندا والكونغو الديمقراطية 3 برونزية.

29-جمهورية الكونغو وتشاد وبوركينا فاسو 2 برونزية.

32-بنين وجيبوتي وزامبيا وموزمبيق1 برونزية.