خطاب لـ«بوابة الوسط»: كم الاستقالات في الكرة الليبية يعكس حالة التراجع

نائب رئيس الاتحاد الفرعي السابق محمود خطاب (أرشيفية : الإنترنت)

طالب نائب رئيس الاتحاد الفرعي السابق لكرة القدم، محمود رشيد خطاب، بضرورة عقد الجمعية العمومية للاتحاد الليبي في أقرب فرصة للخروج من حالة الفوضى التي تشهدها كرة القدم الليبية حاليا.

وقال خطاب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء «حالة الاستقالات والتراجع عنها من لجنة المنتخبات مثلا تعكس هذه الفوضى، وللأسف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ليست لديهم متابعة دقيقة واهتمام لوضع حد لهذه الفوضى».

وأضاف «الحل يكمن في الدفع بعناصر جديدة وأصحاب كفاءات علمية للقضاء على المحاصصة وسياسة الولاءات المتبعة لدى هذا الاتحاد، وهناك عناصر لا تهمها إلا المكاسب المادية، وهذا كله ينعكس سلبا على المنتخبات الوطنية وكرة القدم بشكل عام».