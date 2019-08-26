جلال الدامجة يقدم استقالته من تدريب المنتخب الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أغسطس 2019, 06:30 مساء
المدير الفني للمنتخب الليبي جلال الدامجة (أرشيفية : الإنترنت)

قدم المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي، جلال الدامجة، استقالته رسميًّا إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وحسب الدامجة فإن الاستقالة جاءت على خلفية محاولة التدخل في عمله من خارج اتحاد الكرة، والمضايقات التي تعرض لها على خلفية اختياراته قائمة المنتخب الأخيرة.

وكان المدير الإداري للمنتخب حسين أفريطس قدم استقالته قبل ذلك، كما قدمت لجنة المنتخبات هي الأخرى استقالتها لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم.

وكانت قائمة المدرب الوطني جلال الدامجة، التي اختار فيها 26 لاعبــًا من بينهم 9 محترفين واجهت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي.

ويخوض منتخب ليبيا مباراة مهمة في نوفمبر المقبل، أمام منتخب تونس في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021.

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