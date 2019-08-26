الليبي اللافي يقود اتحاد العاصمة الجزائري للدور الـ32 في أبطال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أغسطس 2019, 05:49 مساء
المحترف الليبي مؤيد اللافي لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري. (أرشيفية : إنترنت)

قاد المحترف الليبي مؤيد اللافي، فريقه اتحاد العاصمة الجزائري، إلى التأهل لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز الفريق الجزائري على نظيره سنويديب النيجيري بنتيجة (3-1)، في إياب الدور التمهيدي.

وقدم اللافي مستويات مميزة مع فريقه ضد بطل نيجيريا، في المباراة التي أُقيمت أمس الأحد، على ملعب الخامس من يوليو في العاصمة الجزائرية، خاصة أنه صنع هدفين وسجل هدفًا.

وأضاف محترفنا الهدف الثاني لفريق اتحاد العاصمة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ35، بعدما افتتح التسجيل أيمن محيوص في الدقيقة الـ26، وقلص سونيديب الفارق بهدف سجله مصطفى خيراوي مدافع الفريق الجزائري، بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ59، وعزز اتحاد العاصمة فوزه بالهدف الثالث بعد 5 دقائق أخرى عن طريق وليد عرجي.

وبذلك يضرب اتحاد العاصمة موعدًا مع جورماهيا الكيني، الشهر المقبل، في دور الـ32 عقب تفوقه 5-2 على سونيديب في مجموع المباراتين.

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