النصر الليبي يواجه الرجاء المغربي في دوري الأبطال بعد عبور ممثل أفريقيا الوسطى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 26 أغسطس 2019, 03:37 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي)

تأهل فريق الكرة الأول بنادي النصر إلى دور الـ 32 ليضرب موعدا مع مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي بعد فوزه الأحد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة والتي تأتي ضمن منافسات الدور التمهيدي لأندية دوري أبطال أفريقيا.

جاء الشوط الأول ليشهد تفوق النصر بهدف دون مقابل سجله معتز المهدي في الدقيقة السابعة بينما جاء الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 46 أضاف معتز المهدي الهدف الثاني له ولفريقه.

واستطاع اللاعب عبد الله بلعم تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 واستمر الفوز النصراوي بثلاثية حتى الدقيقة 79 قبل أن يتمكن مهاجم عاصفة موكاف من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه نتيجة خطأ دفاعي من جانب النصر.

خاض النصر المباراة بتشكيل مكون من فتحي الطلحي للحراسة المرمي وحامد الثلبة وصالح فكرون وربيع اللافي وادريس الضراط وخالد مجدي ومهند أبوعجيلة وعبد الله بلعم ومعتز المهدي وفراس شليق وأسامة البدوي.

وتم استبدال كل من أسامة البدوي وفراس شليق وعبد الله بلعم بداعي الإصابة ودخول كل من أحمد الحاسي وعبد السلام المرغني وسعد اجبارة.

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