العربي يفوز على العاجي فرانكلين في شطرنج الألعاب الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 26 أغسطس 2019, 03:11 مساء
الليبي أبوبكر العربي يحقق الفوز في أولى جولات الشطرنج (إنترنت)

حقق الليبي أبوبكر العربي الفوز في أولى جولات الشطرنج الفردي بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب وجاء على حساب العاجي فرانكلين، اليوم الإثنين.

ويلتقي العربي في الجولة الثانية مع المغربي محمد تيسير حيث يشارك في منافسات فردي الشطرنج 48 لاعبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها