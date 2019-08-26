العربي يفوز على العاجي فرانكلين في شطرنج الألعاب الأفريقية

حقق الليبي أبوبكر العربي الفوز في أولى جولات الشطرنج الفردي بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب وجاء على حساب العاجي فرانكلين، اليوم الإثنين.
ويلتقي العربي في الجولة الثانية مع المغربي محمد تيسير حيث يشارك في منافسات فردي الشطرنج 48 لاعبا.
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