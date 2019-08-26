42 لاعبا فى تنشيطية التنس الأرضي بطرابلس

طرابلس تستقبل البطولة التنشيطية للتنس الأرضي (إنترنت)

اختتمت بطرابلس بطولة طرابلس التنشيطية للتنس الأرضي للفئات 10، 12، 14عاما تحت إشراف وتنظيم اتحاد طرابلس للتنس والأسكواش بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة.

جاءت النتائج النهائية على صعيد فئة البنات لتشهد تتويج اللاعبة إزار أبوحلقة بالذهبية، وجاءت ثانيا اللاعبة هبة عبدالسلام، وثالثا سيما فكرون، والثالث مكرر إيلاف أبوحلقة.

وفي فئة 12 عاما بنين حاز أول الترتيب اللاعب عبدالرحمن أبوقصيعة، وجاء ثانيا عبدالرؤوف أبوقصيعة، وثالثا مروان الفرجاني، والثالث مكرر مؤنس شحاتة.

وفي فئة 14 عاما بنين توج اللاعب إلياس إسكندر بالذهبية، وجاء ثانيا عبدالنور الوحيدي، وثالثا صفوان الزيادي، والثالث مكرر هاشم الفزاني، وفي فئة 10 أعوام مُنحت جوائز تشجيعية لكل المشاركين.