42 لاعبا فى تنشيطية التنس الأرضي بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:52 مساء
طرابلس تستقبل البطولة التنشيطية للتنس الأرضي (إنترنت)

اختتمت بطرابلس بطولة طرابلس التنشيطية للتنس الأرضي للفئات 10، 12، 14عاما تحت إشراف وتنظيم اتحاد طرابلس للتنس والأسكواش بمشاركة 42 لاعبا ولاعبة.

جاءت النتائج النهائية على صعيد فئة البنات لتشهد تتويج اللاعبة إزار أبوحلقة بالذهبية، وجاءت ثانيا اللاعبة هبة عبدالسلام، وثالثا سيما فكرون، والثالث مكرر إيلاف أبوحلقة.

وفي فئة 12 عاما بنين حاز أول الترتيب اللاعب عبدالرحمن أبوقصيعة، وجاء ثانيا عبدالرؤوف أبوقصيعة، وثالثا مروان الفرجاني، والثالث مكرر مؤنس شحاتة.

وفي فئة 14 عاما بنين توج اللاعب إلياس إسكندر بالذهبية، وجاء ثانيا عبدالنور الوحيدي، وثالثا صفوان الزيادي، والثالث مكرر هاشم الفزاني، وفي فئة 10 أعوام مُنحت جوائز تشجيعية لكل المشاركين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها