تواصل الغياب الليبي عن تتويج الألعاب الأفريقية

جانب من فاعليات افتتاح دورة الألعاب (أرشيفية : الإنترنت)

تمكنت 33 دولة من اعتلاء منصات التتويج بدورة الألعاب الأفريقية التي تتواصل بالمغرب حتى ختام منافسات أمس الأحد.

وحافظت مصر على الصدارة برصيد 85 ميدالية (27 ذهبية + 36 فضية + 22 برونزية) وأقرب الملاحقين جنوب أفريقيا بـ51 (23 ذهبية + 15 فضية +13 برونزية) وثالثا المغرب بـ41 ميدالية (13 ذهبية + 11 فضية + 17 برونزية) ورابعا الجزائر بـ 46 ميدالية (12 ذهبية + 14 فضية + 20 برونزية).

خامسا تونس بـ 32 ميدالية (9 ذهبية + 11 فضية + 12 برونزية) وسادسا نيجيريا وتليها في الترتيب مدغشقر وموريشيوس وناميبيا وسيشل والغابون والنيجر والكاميرون والسنغال وإثيوبيا وغامبيا وكينيا وأريتريا وزيمبابوي وبوتسوانا ومالي وليسوتو وانغولا والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وتشاد ورواندا وبوركينا فاسو وجيبوتي وغانا وموزمبيق وزامبيا بينما تواصل الغياب الليبي.