معيتيق يبحث أسباب تأخير تنفيذ المشروعات الرياضية

معيتيق يبحث أسباب تأخير المشروعات الرياضية (إدارة الإعلام بمجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، اليوم الإثنين، سرعة إحالة المخصصات المالية إلى الأندية في كل مناطق ليبيا، والعمل على استغلالها بالشكل الذي ينعكس على أداء الأندية بالإيجاب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض المشروعات المتوقفة التي تمت الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة والإجراءات المتخذة من الهيئة للبدء فيها، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

وشدد معيتيق على ضرورة قيام الهيئة بواجباتها تجاه الأندية الرياضية والالتزام خلال تنفيذ المشروعات بالمعايير والمواصفات الدولية بالشكل الذي يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية المهارات الرياضية للشباب.