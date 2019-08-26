معيتيق يبحث أسباب تأخير تنفيذ المشروعات الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 أغسطس 2019, 02:31 مساء
معيتيق يبحث أسباب تأخير المشروعات الرياضية (إدارة الإعلام بمجلس الوزراء)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، اليوم الإثنين، سرعة إحالة المخصصات المالية إلى الأندية في كل مناطق ليبيا، والعمل على استغلالها بالشكل الذي ينعكس على أداء الأندية بالإيجاب.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض المشروعات المتوقفة التي تمت الموافقة عليها من قبل ديوان المحاسبة والإجراءات المتخذة من الهيئة للبدء فيها، حسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق.

وشدد معيتيق على ضرورة قيام الهيئة بواجباتها تجاه الأندية الرياضية والالتزام خلال تنفيذ المشروعات بالمعايير والمواصفات الدولية بالشكل الذي يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تنمية المهارات الرياضية للشباب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غلق 4 مخابز مخالفة في سوق الجمعة
ليبيا
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار والسيول في السودان إلى 62 قتيلًا
عربى
الزبيدي: السبسي والجبالي يتحملان مسؤولية تسليم البغدادي إلى ليبيا
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«السلاح العظيم».. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة
دولى
السلتو يعود إلى النجم الساحلي
رياضة محلية
الزاوية الأسمرية تكرم أكثر من 100 طالب وطالبة ختموا القرآن الكريم
ليبيا
الجوال طارق الجحاوي يشارك عن بنغازي في حلقة الجوالة بمصر
منوعات
كاركاتير خيري - غرفة الأزمات!
كاريكاتير
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
في العدد 196: تحرك دولي لاستعجال الحل السياسي وفوضى شركات الطيران الليبية
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات السهل سرقتها