تواصل مهرجانات السلام للألعاب البحرية

جانب من فاعليات مهرجانات السلام للألعاب البحرية (إنترنت)

تتواصل مهرجانات السلام للألعاب البحرية التي أطلقتها هيئة الشباب والرياضة أمس الأحد، حيث اختتم سباق الجري على رمال شاطئ نصيف صرمان بتنظيم فرع هيئة الرياضة بالزاوية.

واشتمل المهرجان على العديد من الرياضات والألعاب البحرية، من بينها الطائرة الشاطئية والقدم الشاطئية والكرة الطائرة بالأرجل والسباحة في المياه المفتوحة لفئات الأشبال والأواسط والكبار.

يذكر أن الفترة الماضية شهدت تنظيم مهرجانات مماثلة للألعاب البحرية بشواطئ طرابلس والمايه والمطرد، وفي برنامج هيئة الرياضة إقامة العديد من المهرجانات في المدن المطلة على شاطئ البحر.

جانب من فاعليات مهرجانات السلام للألعاب البحرية (إنترنت)