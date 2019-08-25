الطيب لـ«بوابة الوسط»: الأولمبية الليبية بلا رؤية وتمارس العناد

عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيين القدامى بمصراته الطيب اميمة (صورة مثبتة من الفيديو)

أكد عضو مجلس إدارة جمعية الرياضيين القدامى بمصراتة الطيب اميمة أن فترة الاستقرار التي تحصلت عليها اللجنة الأولمبية الليبية بمجلسها الحالي الذي يقترب من 8 أعوام كفيلة بصناعة أبطال أولمبيين وحصول ليبيا على تراتيب أفضل في الدورات الرياضية وهو ما لم يحدث على أرض الواقع هذه الأيام حيث تقام منافسات مختلفة على أرض المغرب بمشاركة ليبية في دورة الألعاب الأفريقية.

وقال الطيب في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد «لا توجد أهداف واضحة أو رؤية في عمل اللجنة الأولمبية الليبية وهذا ما أكدته الأعوام السابقة وعليهم تقبل اراء الوسط والعمل على التصحيح وعدم العناد».