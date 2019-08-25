العقوري وشلابي يبدآن مشاركة ليبيا في الأثقال الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 25 أغسطس 2019, 03:25 مساء
جانب من منافسات رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، غدا الإثنين، بالرباط المغربية منافسات الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، حيث يتنافس 176 رباعا يمثلون دول ليبيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان ونيجيريا وغانا والكاميرون وجنوب أفريقيا ومدغشقر وسيشل وسوزولاند وموريشيوس وليسوتو وبوتسوانا والكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو ورواندا وأوغندا وكينيا.

المشاركة الليبية ستكون بالرباعين عبدالله العقوري في وزن 61 كلغ وسط مشاركة 8 رباعين من ليبيا ونيجيريا ولاعبين من مدغشقر وغانا وليسوتو وتونس وأوغندا، بينما ينافس إحسان شلابي في وزن 67 كلغ، والذي سيشهد منافسة خمسة رباعين فقط من ليبيا والمغرب ومدغشقر ومصر وأوغندا.

ويشهد الأربعاء المقبل مشاركة ليبية ثالثة عبر الرباع أحمد أبوزريبة في وزن 89 كلغ، والذي سيشهد مشاركة 12 رباعا من ليبيا ومصر وتونس والمغرب وكينيا والكاميرون ونيجيريا وموريشيوس وغانا وبتسوانا.

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