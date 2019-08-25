مصر تتوج بـ 77 ميدالية أفريقية وليبيا خارج التغطية

منافسات مصر في الألعاب الأفريقية (إنترنت)

واصلت مصر صدارتها لترتيب الميداليات بعد اليوم الثامن لدورة الألعاب الأفريقية الـ12 بالمغرب برصيد 77 ميدالية ولازالت ليبيا تترقب ميداليتها الأولى ويتوقع أن تكون اليوم الأحد عن طريق أبطال الأثقال الأقرب لمنصات التتويج.

31 دولة اعتلت منصات التتويج وجاء في صدارة الترتيب المؤقت مصر (25 ذهبية + 33 فضية + 19 برونزية)، جنوب أفريقيا (23 ذهبية + 15 فضية + 12 برونزية)، المغرب (13 ذهبية + 11 فضية + 15 برونزية)، الجزائر (12 ذهبية + 11 فضية + 20 برونزية)، تونس (8 ذهبية + 11 فضية + 12 برونزية).

جاء سادسا ساحل العاج( 3 ذهبية + 2 فضية + 5 برونزية)، ناميبيا وسيشل (2 ذهبية + 2 فضية + 1 برونزية) لكل منهما، الجابون (2 ذهبية + 3 برونزية)، النيجر (2 ذهبية + 1 برونزية)، موريشيوس (1 ذهبية + 3 فضية + 3 برونزية).

في المركز الثاني عشر نيجيريا (1 ذهبية + 2 فضية + 5 برونزية)، الكاميرون (1 ذهبية + 1 فضية + 2 برونزية)، السنغال (1 ذهبية + 5 برونزية)، أثيوبيا (1 ذهبية + 3 برونزية)، غامبيا (1 ذهبية)، كينيا (2 فضية + 3 برونزية)، أريتريا (2 فضية)، بتسوانا وزيمبابوي (1 فضية + 2 برونزية) لكل منهما، ليسوتو (1 فضية)، أنغولا (3 برونزية)، تشاد والكونغو الديمقراطية ورواندا (2 برونزية) لكل منهم، بوركينا فاسو وجمهورية الكونغو وجيبوتي ومالي وموزمبيق وزامبيا (1 برونزية) لكل منهم.