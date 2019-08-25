ليبيا والبرتغال في افتتاح متوسطية اليونان

منتخب ليبيا للكرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

أكدت 10 دول مشاركتها في بطولة القدم الشاطئية باليونان، وهى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وسورية ولبنان وإيطاليا والبرتغال وفرنسا وألبانيا، بينما انسحبت مصر رسميا من المشاركة.

وبحسب الجدول المعد ستواجه ليبيا منتخب البرتغال الأربعاء المقبل والفائز منهما سيواجه إيطاليا وسط أنباء عن إمكانية حدوث تعديل في جدول المباريات خلال الاجتماع الفني الذي سيعقد بعد غد الثلاثاء.

تقام البطولة بنظام خروج المهزوم، حيث يواجه منتخب ليبيا نظيره البرتغالي في افتتاح دورة الألعاب الشاطئية المتوسطية باليونان والفائز منهما سيلتقي إيطاليا في الدور الثاني.

وتشارك ليبيا في الدورة بلعبتي القدم الشاطئية والسباحة في المياه المفتوحة بالسباح حماد الفلاح بسباق 5000 متر.

منتخب القدم الشاطئية يشرف عليه فنيا المدرب عماد بن مصطفى ويضم مدير الفريق محمد بحر والإداري جمعة دوزان ومشرف المعدات عبدالحكيم المزداوي، والرياضيين عبدالسلام مسلم وزهير المنقاوي ومحمود أبوخريص وعادل الشريف ووليد أرحومه وعلى الشوشان ونصر بن دله وإبراهيم بن كريم وإسلام العبيدي ومحمد التيجاني وأنس الرياني وعبدالرؤوف بن سعيد.