200 مشجع نصراوي في مباراة موكاف الأفريقية.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 25 أغسطس 2019, 01:00 مساء
جانب من تدريبات فريق النصر (المركز الإعلامي)

شهد الاجتماع الفني قبل 24 ساعة من مباراة اليوم الأحد ضمن دور إياب الدور التمهيدي 64 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بين النصر الليبي وعاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى الموافقة على دخول 200 مشجع من جماهير كل فريق.

جاء ذلك بموافقة أجهزة الأمن المصرية، حيث يقام اللقاء بالقاهرة على ملاعب بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساء، كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على الزي الذي سيلعب به كل فريق، حيث يلعب فريق عاصفة موكاف بغلالة وشورت أسود وحارس المرمى بغلالة وشورت أصفر.

أما فريق النصر الليبي فسيلعب بغلالة خضراء وشورت أبيض وحارس المرمى غلالة وشورت رصاصي، وكان النصر تعرض لخسارة بهدف في الذهاب الذي أقيم بعاصمة أفريقيا الوسطى بانغي ويطمح النصر للفوز بأكثر من هدف حتى يتأهل للدور الثاني في المسابقة.

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