الاتحاد يلتقي الجيش في تونس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 24 أغسطس 2019, 08:22 مساء
تدريبات لفريق الكرة بنادي الاتحاد (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق الاتحاد مساء غدٍ الأحد على أرضية ملعب الشاذلي زويتن بتونس مع فريق الجيش بطل النيجر في إياب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الذهاب انتهت بهدف مقابل هدف، سجل هدف الاتحاد مؤيد القريتلي، ويطمح الاتحاد لعبور فريق الجيش النيجري للانطلاق إلى الدور الثاني من هذه التصفيات.

وقد قررت السلطات الأمنية التونسية، الخميس، إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أمام نظيره النيجري، دون حضور الجمهور، رغم أن نادي الاتحاد قدم كل الضمانات للسلطات الأمنية التونسية لحضور عدد قليل من الجماهير، لكن المطلب قوبل بالرفض.

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