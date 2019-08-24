إعارة طلحة رزق إلى الاتحاد المنستيري

أعار فريق الأهلي طرابلس لاعب الوسط الشاب طلحة رزق مكاري إلى الاتحاد المنستيري التونسي لمدة موسم واحد.
طلحة رزق لاعب شاب تعاقدت معه إدارة الأهلي طرابلس ولم تتح له فرص كبيرة خلال تواجده مع الأهلي طرابلس رغم أنه صاحب إمكانات قوية للاعب الوسط العصري.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء