إعارة طلحة رزق إلى الاتحاد المنستيري

مباراة سابقة للأهلي طرابلس (أرشيفية : الإنترنت)

أعار فريق الأهلي طرابلس لاعب الوسط الشاب طلحة رزق مكاري إلى الاتحاد المنستيري التونسي لمدة موسم واحد.

طلحة رزق لاعب شاب تعاقدت معه إدارة الأهلي طرابلس ولم تتح له فرص كبيرة خلال تواجده مع الأهلي طرابلس رغم أنه صاحب إمكانات قوية للاعب الوسط العصري.