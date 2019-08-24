منتخب ليبيا لـ«القدم المصغرة» يعلن جاهزيته لمونديال أستراليا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 24 أغسطس 2019, 07:46 مساء
المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، علي الرياني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم المصغرة، علي الرياني، خطة الإعداد لنهائيات كأس العالم في أستراليا خلال أكتوبر المقبل.

وأكد الرياني أن المنتخب جاهز للحدث بعد اختيار15 لاعبًا من أصل 27 بعد معسكر داخلي ناجح بمدينة مصراتة تكفَّل أحد رجال الأعمال به ليدخل المنتخب معسكرًا جديدًا الأيام المقبلة لمدة عشرة أيام بمدينة طرابلس، بالإضافة إلى معسكر خارجي بتونس قبل كأس العالم مباشرة.

وقال الرياني فى تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني بشير القنطري لم يقصر، ويسعى جاهدًا لتقديم الدعم المالي رغم بعض المعوقات دون أن نتلقى دعمًا مباشرًا من الدولة حتى الآن».

 كما أكد الرياني على الصعيد الفني إمكانية ترشح المنتخب الوطني للدور الثاني في المجموعة التي تضم السعودية والمجر وإنجلترا.

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