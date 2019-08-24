61 لاعبًا في عربية الريشة الطائرة بمشاركة ليبية في الأردن

الأردن يستقبل بطولة العرب للريشة الطائرة (إنترنت)

تنطلق، اليوم السبت، بالأردن بطولة العرب للريشة الطائرة لسن 17و25 عامًا بمشاركة 61 لاعبًا يمثلون ليبيا ومصر والجزائر والبحرين والسعودية والعراق ولبنان، بجانب الأردن البلد المستضيف.

الوفد الليبي يترأسه رئيس الاتحاد الدكتور نوري الزراع، ويضم الحكمين عباس المزوغي وعبدالرؤوف حجاج، واللاعبين عبدالهادي الترهوني وعبدالمالك السوكني وحمزة الطويل وعبدالمالك الزغداني ورند السوكني وزهور الساعدي.

وتعد هذه أول مشاركة خارجية لليبيا في لعبة الريشة الطائرة، حيث يخطط اتحاد اللعبة لعدد من المشاركات بهدف اكتساب الخبرات اللازمة خلال الفترة المقبلة.